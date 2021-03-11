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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مدبولي: مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا
الخميس 11/مارس/2021 - 01:29 م
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شرفنا بلقاء الرئيس السيسي الذي أكد على دعم الدولة المصرية للسودان.
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