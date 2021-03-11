بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.3 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، على تداول 5.2 مليون سهم، موزعة على 2651 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 7.3 مليون دينار.وانخفض مؤشر البورصة إلى النقطة 1751 بنسبة 0.10 بالمئة مقارنة مع أغلاق الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.