وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بمشاركة 200 عارض السبت

يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت المقبل، معرض زهور الربيع الـ 88 بحديقة الاورمان النباتية بمحافظة الجيزة، بحضور بعض السادة الوزراء والمحافظين والسفراء ونواب البرلمان ومشاركة أكثر من 200 عارض.وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن وزير الزراعة شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا المستجد، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، وتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة، والزهور، وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.