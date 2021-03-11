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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 01:45 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، عن تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 428 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و40 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 168829 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12529 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1603693 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 11323 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 264 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 323 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 157242 حالة.

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