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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» تسطلع هلال شهر شعبان لعام 1442هجريا.. السبت

الخميس 11/مارس/2021 - 01:29 م
هلال شهر شعبان
هلال شهر شعبان
أميرة العناني
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تستطلع دار الإفتاء، مساء يوم السبت القادم 13 مارس، هلال شهر شعبان لعام 1442 هجريًا، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال عقب صلاة المغرب، عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت در الإفتاء أعلنت في وقت سابق أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتيجة استطلاع هلال الشهور العربية وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربي.

ومن جانبه اعلن معلن معهد البحوث الفلكية ان هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من رجب 1443 هجريا الموافق 2021 3 13، وهو يوم الرؤية.

ومن المقرر ان يبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 - 8 دقائق).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1 - 17 دقيقة)، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد المقبل 2021 3 14.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

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