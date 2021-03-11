حمدوك: زيارة السيسي للسودان أسست لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك: إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم أسست لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر والسودان.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الخميس: «بحثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مختلف القضايا لا سيما سد النهضة»، مؤكدًا أن بلاده تتفق مع مصر بخصوص السد.وشدد على رغبته في معالجة كل الملفات الاستراتيجية مع مصر، وتابع: «اتخذنا في الفترة السابقة قرارات صعبة ضمن الإصلاح الاقتصادي».وأردف: في ملف سد النهضة ثمة توجه من إثيوبيا لملء السد بشكل أحادي، مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق مع حول ذلك.ووصل حمدوك اليوم الخميس إلى القاهرة على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء، وكان في استقباله بمطار القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وسفير السودان لدى القاهرة محمد إلياس.