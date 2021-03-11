محافظ المنوفية يعلن بدء رفع تراكمات القمامة بمقلب كفر هلال

أعلن اليوم اللواء اإبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء رفع تراكمات القمامة بمقلب كفر هلال ببركة السبع بحجم تراكمات 200 ألف طن قمامة وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك بعد معاناة الأهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة، ومن المقرر الانتهاء من المقلب في غضون شهر، وسيتم نقل التراكمات الي المدفن الصحي بكفر داود بالسادات.يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.وأضاف محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بمقلب طوخ طنبشا ببركة السبع، حيث تم رفع ما يزيد عن 100 ألف طن تراكمات قمامة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 15 مليون جنيه.وفي ذات السياق أكد المحافظ علي أن العمل مازال جاري ومستمر علي قدم وساق لحين الإنتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة من مقلب بركة السبع العمومي، حيث تم الإنتهاء من رفع حوالي 75 ألف طن تراكمات قمامة حتي الآن، ومن المقرر الإنتهاء منه خلال أسبوعين.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن عملية إزالة المقالب تهدف إلي الحفاظ علي البيئة عن طريق الحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات والحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ علي المظهر الحضاري.الجدير بالذكر أنه سبق وقد أعلن محافظ المنوفية عن تخصيص 265 مليون جنيه لرفع مقالب قويسنا وتلا والشهداء وعدد 3 مقالب ببركة السبع وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من مقلب منوف في وقت قياسي، وتم رفع ما يقرب من (600) ألف طن قمامة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون جنيه.وفي قويسنا تم الانتهاء من رفع ما يزيد عن 200 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب قويسنا بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه وتم الانتهاء من المقلب بالكامل، بالإضافة إلى رفع ما يزيد عن 300 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب تلا العمومي بتكلفة 30 مليون جنيه وتم الإنتهاء من المقلب، يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته.