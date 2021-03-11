في ذكري ميلاد «خوليو».. 12 معلومة عن الراحل محمد متولي

تحل اليوم الخميس 11 مارس، ذكري ميلاد الفنان الراحل محمد متولي، الذى ترك لنا أرثا فنيا حافلا بالعديد من الأعمال المتميزه، سواء فى السينما أوالمسرح.وترصد "الدستور" معلومات مهمة عن الفنان القدير:-ولد الفنان محمد متولي في مركز شبين الكوم بالمنوفية.- غادر مكان ميلاده واقام بالإسكندرية.- تخرج بكلية دار العلوم.- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.- بدأ مسيرته الفنية في السبعنيات.- من أول أعماله في السينما فيلم "خلي بالك من زوزو".- شارك في عدد من الأعمال الفنية بالسيمنا، الي المسرح، والتلفزيون.- من أشهر اعماله" ليالي الحلمية، زيزينيا، أرابيسك، سلام ياصاحبي ".- خلال مسيرته الفنية قدم حوالي 250 عمل فني.- بعد تقديمه فيلم "سلام ياصاحبي" أشتهر بلقب "خوليو" الذي لازمه داخل الفن.- لديه بنتين، أحداهما "سمر" تخرجت من كلية الفنون الجميلة.- أصيب بنزلة برد، وزغطه جعلته يفارق عالمنا.- رحل عن عمر يناهز 72 عاما.