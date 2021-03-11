تجديد حبس 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة

قررت جهات التحقيق تجديد حبس 3 متهمين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.وأسندت للمتهمين، تهم بث أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.