وزير التنمية: الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بمنظومة المخلفات الخطرة (فيديو)

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بالاهتمام بمنظومة المخلفات الخطرة.وأشار إلى أن "مصر لأول مرة يصبح لديها خلية بهذا الحجم، ونعمل على إنشاء خلايا مماثلة على مستوى محافظات الجمهورية"، مشيرا إلى أنه تم إعداد الدراسة العلمية بما يتناسب مع الوضع الحالي، بالتزامن مع التطور التكنولوجي والصناعي، لذا يجب زيادة إنشاء خلايا لدفن المخلفات الخطرة.وأوضح أنه بعد تكليفات الرئيس السيسي منذ عامين بإنشاء منظومة خاصة بالمخلفات، لم يكن لدينا دراسات كافية، وبدأنا بعمل دراسات بطريقة علمية، وتم إعادة هيكلة المنظومة بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالعمل في أكثر من نصف المحافظات لإنشاء منظومة خاصة بالمخلفات الطبية، وهي من أكثر المخلفات الخطرة التي تعاني منها المحافظات.جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧ مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر.