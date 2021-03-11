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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن القاهرة يضبط المتورطين في مشاجرة مدرسة البنات بالمعادي

الخميس 11/مارس/2021 - 01:21 م
جريدة الدستور
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شهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة واقعة مؤسفة جديدة، حيث نشبت مشاجرة عنيفة أمام مدرسة ثانوية للبنات شارك فيها عدد من أهالي الطالبات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاجرة عنيفة بين الطلاب من أمام مدرسة ثانوية بنات بالمعادي، وظهر في الفيديو وجود طلاب بنين رغم أن المدرسة مخصصة للبنات وشارك بعضهم في المشاجرة.

وقال مصدر أمني، إن مشاجرة نشبت بين طالبتين تدخل فيها ذويهم وشارك فيها بعض الطلاب من مدرسة قريبة، وأن أجهزة الأمن سيطرت على الموقف وتم اقتياد الطرفين إلى قسم شرطة المعادي، وقال بعض شهود العيان، إن طالبتين تعدوا على طالبة بالضرب أمام المدرسة مما أدى لإصابتها، وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغا بنشوب مشاجرة أمام مدرسة بنات وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وكانت منطقة المعادي شهدت عخلال اليومين الماضيين عددا من الوقائع المؤسفة، منها استدراج شاب لطفلة عمرها 7 سنوات وهتك عرضها بمدخل عقار ووثقت كاميرات المراقبة تلك الواقعة، كما ألقى القبض على سيدة استغلت نجلها البالغ من العمر 5 سنوات في سرقة سوبر ماركت.

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