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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع شخص حاول تهريب أقراص مخدرة من تركيا عبر مطار برج العرب

الخميس 11/مارس/2021 - 01:19 م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 90 قرص مخدر قبل تهريبها من تركيا عبر مطار برج العرب، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب بالإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة بمطار برج العرب الدولي، يفيد بورود معلومات سرية بمحاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتم التحفظ علي امتعة الراكب ا.ص.ص، مصري الجنسية، قادم على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية القادمة من اسطنبول، وعند وصوله تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد الاشتباه.

تم تشكيل لجنة تفتيش امتعة الراكب، تبين وجود 9 أشرطة بها 90 من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس في أرضية حقيبته، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2021، واخطرت النيابة التحقيقات.

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