حبس 3 عاطلين سرقوا سيارة في الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس 3 عاطلين لسرقتهم سيارة بمدينة الشروق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "ح. ن"،21 سنة، "م. م" 25 سنة، "ن. م " 23 سنة عاطلين.واعترف المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بغرض تفكيكها وبيعها، وأكد المتهمون الثاني والثالث بأنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وأنه هو من حضر إليهم وطلب منهم مساعدته في سرقة السيارة وتفكيكها داخل إحدى الورش بمدينة السلام، وأكد عليهما حصول كلا منهم على ربع مكسب السيارة.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من سائق يفيد بسرقة سيارته من أمام محل سكنه وبالانتقال والفحص وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وارشدوا عن مكان السيارة المسروقة فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات