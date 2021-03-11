دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بعيد الأم

يحتفل المصريون بعيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام، وبالتزامن مع هذه المناسبة تتزايد التعليقات حول حرمانية الاحتفال وهو ما ترد عليه دار الإفتاء المصرية خلال هذه السطور.أوضحت الدار عبر الموقع الخاص بها أن الاحتفال بيوم عيد الأم جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه.وكان قد شهد النبى عليه أفضل الصلاة والسلام على احتفالات العرب بذكرياتهم الوطنية وانتصاراتهم القومية التى كانوا يَتَغَنَّوْنَ فيها بمآثر قبائلهم، كما ورد فى حديث "الصحيحين" عن عائشة رضى الله عنها قالت: "دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ"، وجاء فى السنة: "أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ- السيدة آمنة- فِى أَلْفِ مُقَنَّعٍ، فَمَا رُئِى أَكْثَرُ بَاكِيًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ" رواه الحاكم وصححه، وأصله فى "مسلم".وأكدت الدار أن النبي جعل الأم هى من أولى الناس بالصحبة، بل وجعلها في المقدمة على الأب في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال: "من أحق الناس بحسن صحابتي"؟ قال "أمك"، قال ثم من، قال "أمك"، ثم من؟ قال "أمك"، قال ثم من؟، قال "أبوك".