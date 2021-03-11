«تحيا مصر»: «نور حياة» تنطلق بجزيرة شندويل في سوهاج على مدار 3 أيام

ينظم صندوق تحيا مصر قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" على مدار 3 أيام، لإجراء الكشف الطبي على العيون مجانًا، وذلك بجزيرة شندويل بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.وقال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم الصندوق، إن القافلة الواحدة تستقبل 500 مواطن في كل قرية، وتجري كشف الرمد على المواطنين، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة.وأضاف مختار فى تصريحات لـ"الدستور"، أن محافظة سوهاج من المحافظات ذات التعداد السكاني الكبير وأن الصندوق يهتم دائما بتقديم الخدمات لأهلها الطيبين.وأوضح أنه يتم تقديم خدمات مبادرة نور حياة في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.وأشار إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و100 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 200 ألف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 85 ألف مريض في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.