دير الملاك ميخائيل يُحيي ذكرى رحيل القمص عبدالمسيح النقلوني

يحتفل دير الملاك غبريال بصحراء النقلون بالفيوم بالعيد ١٤ لرحيل الراهب القمص عبدالمسيح النقلونى.وولد الراهب القمص عبدالمسيح النقلوني في 12 أغسطس 1921 في فيديمين بالفيوم، وترهب في 20 أبريل 1947 بدير انبا بولا ونال درجة القسيسية في 1 يناير 1951.ونال على درجة القمصية في 1 يناير 1958 بيد الأنبا أرسانيوس الرئيس السابق لدير الأنبا بولا بالبرية الشرقية.والتحق بدير الملاك غبريال ببرية النقلون عام 1976، وأصبح اسمه الراهب القمص عبدالمسيح النقلوني.ورحل القمص عبدالمسيح النقلوني يوم الأحد الرابع من الصوم الكبير الموافق 11 مارس 2007.