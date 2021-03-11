بني سويف تستعد لانطلاق حملة «حقك تنظمي»

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة الصحة والسكان، الاستعدادت الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى ستنطلق يوم الأحد القادم 14 مارس الجاري وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مع توجيه مديرية الأوقاف بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطبة الجمعة من خلال أئمة المساجد،بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس يوم الأحد، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها.وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري وتشمل إدارات الفشن، الواسطي، اهناسيا، سمسطا.فيما تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 مارس، وتشمل إدارات (بني سويف، ناصر، ببا)، ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.