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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تعتزم منح الترخيص للقاح جونسون أند جونسون

الخميس 11/مارس/2021 - 01:09 م
لقاح جونسون أند جونسون
لقاح جونسون أند جونسون
منار أحمد
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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الوكالة الأدوية الأوروبية، تعتزم منح لقاح جونسون آند جونسون الترخيص.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت مصادر أوروبية الأول من أمس، أن شركة جونسون أند جونسون تواجه مشكلة في توريد مكونات اللقاح، مشيرةً إلى أن الشركة ترفض التعليق على تأخير محتمل في توريد اللقاحات، بحسب قناة العربية الاخبارية.

من جهتها، أكدت شركة جونسون أند جونسون أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تلقي شحنات اللقاح في الربع الثاني هذا العام.

ومنذ أن كشفت شركة جونسون أند جونسون عن لقاحها، ومدى فعاليته التي قدرت بأقل من 72% مقارنة بنحو 95% لمودرنا وفايزر بوينتك، خشي مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من أن ينظر بعض الأميركيين إلى اللقاح الجديد باعتباره اختيارًا أقل شأنًا من غيره، لكن الأيام الأولى من طرحه أظهرت أمرا مفاجئا وغير متوقع.

فقد أبدى العديد من الناس حرصهم على الحصول عليه؛ لأنهم يريدون الراحة في جرعة واحدة، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي.

كما أظهر مسؤولو الصحة العامة حماستهم بشأن السرعة التي يمكنهم بها توزيع جرعة واحدة، لاسيما في المجتمعات النائية التي قد لا تتمكن من الوصول إلى اللقاح بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك يتمتع هذا اللقاح بميزات أخرى عديدة، فقد أوضح الدكتور جوزيف كانتر، كبير مسؤولي الصحة في لويزيانا، أن الجرعة الواحدة ستسمح لولايته بخفض تكاليف التوظيف، والعمليات المتعلقة بالجرعات الثانية.

كما أنه من الممكن إعطاؤه للأشخاص الذين قد يكون من الصعب عليهم الوصول لجرعة ثانية، مثل أولئك الذين لا مأوى لهم أو على وشك إطلاق سراحهم من السجن كما أوضح العديد من مسؤولي الصحة في ولاية أوريغون، أو من فئات المجتمعات الزراعية المتنقلة مع مواسم عمل مدتها ثلاثة أو أربعة أسابيع.

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