المشدد 15 سنة لمتهم بإعادة محاكمته في «اقتحام مركز شرطة أطفيح»

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وألزمته بدفع مبلغ 340 ألف جنيه متضامنًا مع باقي المتهمين المحكوم عليهم في وقت سابق.عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا حضوريًا، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.