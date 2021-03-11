الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية تستقبل الطلاب الجدد بمنحة تكنولوجية

نظمت الجامعة الألمانية الدولية بمقرها في العاصمة الادارية الجديدة، دورة تدريبية شتوية تكنولوجية فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2021، واستمرت على مدار يومين، وجاءت كمنحة تمهيدية تأهيلية متخصصة لأبنائها الملتحقين الجدد بكلياتها الهندسية فى مجالى الذكاء الاصطناعى والحوسبة.كما تضمنت تطبيقات عملية لتصميم الألعاب والتحكم فيها عن بعد والتي تعد من أكثر المهارات أهمية للمطورين والمبرمجين، نظرا لكون عملهم يرتكز على دراسة المشاكل والاحتياجات المجتمعية ويحولها إلى أنظمة معلومات وتطبيقات تعتمد على استخدام الحاسوب.وتعودت الجامعة على تنظيم هذه الدورة بعد نجاح أولى دوراتها التى عقدت فى نفس المجال فى صيف 2020، ما اضطرها فى حينه لتكرارها ثلاث مرات متتالية، وبلغ عدد الملتحقين بها آنذاك ما يقرب من 100 متدرب.ويأتى هدف الجامعة الأساسي من إطلاق مثل هذه الدورات تهيئة الطلاب على إستخدام تلك التقنيات المرتبطة بالبرامج الاكاديمية التى سوف يتلقونها فى دراستهم، إضافة إلى أن تنفيذها تم على أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتمرسين فى عملهم ما ساهم فى نقل خبراتهم التطبيقية المتنوعة ذات المعايير التعليمية الألمانية باحترافية للمتدربين واكسابهم مهارات جديدة.واختتمت فعاليات أعمال الدورة بكلمة من الدكتور سليم عبد الناظر نائب رئيس الجامعة الألمانية للشئون الأكاديمية - أحد أبرز الجهابذة في مجال برمجة وعلوم الحاسوب دوليًا - أوضح فيها للطلاب أهمية تتبع أحدث التقنيات لتحقيق التميز العلمي وإجادته، مؤكدا ضرورة التمسك بتقدير الذات وتحفيزها دوما وعدم التراخى لأنهما يعدان قاعدة إرتكاز لتقدم الأنسان وتحقيق ذاته.وأعقب ذلك قيام عبد الناظر بتسليم المتدربين شهادة إتمام الدورة.تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الألمانية الدولية تتبنى سياسات واستراتيجيات تعليمية ترتكز على ترسيخ شكل جديد من التعليم التطبيقى بمصر، لذا سوف يتم تباعًا الإعلان على صفحة الجامعة الرسمية (http:giu-uni.de) عن ورش عمل ودورات تدريبية لطلاب المدارس والملتحقين بالجامعة فى نفس التخصص وفى مجالات أخرى مثل تصميم الأزياء والتصنيع الدوائى وغيرهما.وتسعى الجامعة لأن تؤدى دورًا فاعلًا فى تبسيط العلوم للطلبة المقبلين على الالتحاق بكلياتها المتعددة: الهندسة ببرامجها (هندسة السيارات - الطاقة – التصنيع- الميكانيكا – الروبوتات) المعلوماتية وعلوم الحاسوب ببرامجها (علوم الحاسب التطبيقية - علوم قواعد البيانات - هندسة البرمجيات) إدارة الأعمال ببرامجها (التمويل والعلوم المصرفية - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - الإدارة الدولية - السياحة والفندقة - إدارة المشروعات وأعمال البناء - إدارة الموانىء والمطارات – اللوجستيات - إدارة العقارات - التسويق الرقمى)، التصميم ببرامجها " تصميم الأزياء - المجوهرات - التصميم الصناعي ) التكنولوجيا الحيوية ببرامجها (علوم الصحة، التغذية وصناعة الغذاء، مستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية الصناعية) الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا ببرامجها (هندسة الإنتاج الدوائي، هندسة التصميم الدوائي، التسويق في صناعة الدواء، مراقبة وضمان الجودة في صناعة الدواء ).