تعقيم يومي ولا إجازات استثنائية.. خطة الترم الثاني بـ«تعليم المنوفية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، منذ قليل خطة استئناف الدراسة بجميع مدارس محافظة المنوفية خلال الفصل الدراسي الثاني، وأوضح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم، بأنه سيتم موافاة المدارس، بخطة توزيع المناهج والامتحانات الشهرية، وكافة التعليمات المتعلقة، فور ورودها من الوزارة.وأكد مدير مديرية التعليم بالمنوفية، خلال بيان أن أيام الدراسة بمدارس المحافظة 5 أيام أسبوعيًا، مشيرًا إلى إلغاء الإجازات الاستثنائية، والتناوب وعودة جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس إلى أعمالهم مع مراعاة ألا تقل ساعات العمل عن 35 ساعة أسبوعيًا.وفي ذات السياق، شدد مدير المديرية على استمرار تطهير المدارس وتعقيمها يوميـا، قبل وبعد نهاية اليوم الدراسي، مع ضرورة المتابعة الدقيقة للطلاب والعاملين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور الاشتباه بالإصابة وإبلاغ الإدارة والمديرية فور حدوث أي مشكلة.واستثنى "سويد" المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المخالطين، لهم بموجب تقارير طبية رسمية معتمدة، ووجه سويد بوضع الجداول بما يتناسب مع الظروف الراهنـة، وتوزيع وتقسيم حضور الطلاب على مدار أيـام الدراسة بالأسبوع، وفقا لظروف كل مدرسة وبالتنسيق التام مع التعليم المختص بالإدارة والمديرية، وبما يضمن عدم تواجد جميع طلاب المدرسة في وقت واحد.