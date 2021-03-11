رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم يومي ولا إجازات استثنائية.. خطة الترم الثاني بـ«تعليم المنوفية»

الخميس 11/مارس/2021 - 01:06 م
تعقيم المدارس
تعقيم المدارس
ولاء القاضى
طباعة
أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، منذ قليل خطة استئناف الدراسة بجميع مدارس محافظة المنوفية خلال الفصل الدراسي الثاني، وأوضح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم، بأنه سيتم موافاة المدارس، بخطة توزيع المناهج والامتحانات الشهرية، وكافة التعليمات المتعلقة، فور ورودها من الوزارة.

وأكد مدير مديرية التعليم بالمنوفية، خلال بيان أن أيام الدراسة بمدارس المحافظة 5 أيام أسبوعيًا، مشيرًا إلى إلغاء الإجازات الاستثنائية، والتناوب وعودة جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس إلى أعمالهم مع مراعاة ألا تقل ساعات العمل عن 35 ساعة أسبوعيًا.

وفي ذات السياق، شدد مدير المديرية على استمرار تطهير المدارس وتعقيمها يوميـا، قبل وبعد نهاية اليوم الدراسي، مع ضرورة المتابعة الدقيقة للطلاب والعاملين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور الاشتباه بالإصابة وإبلاغ الإدارة والمديرية فور حدوث أي مشكلة.

واستثنى "سويد" المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المخالطين، لهم بموجب تقارير طبية رسمية معتمدة، ووجه سويد بوضع الجداول بما يتناسب مع الظروف الراهنـة، وتوزيع وتقسيم حضور الطلاب على مدار أيـام الدراسة بالأسبوع، وفقا لظروف كل مدرسة وبالتنسيق التام مع التعليم المختص بالإدارة والمديرية، وبما يضمن عدم تواجد جميع طلاب المدرسة في وقت واحد.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

الصور

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

الأكثر قراءة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة

«الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر» محاضرة بالأعلى للثقافة

«نوار» يدشن قاعة هالة للفن التشكيلي بالقاهرة.. الاثنين

ممدوح النابي:«استرداد طه حسين» دفاعا عن الشيخ من الشك للريادة