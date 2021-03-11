مركز تعليم التراث بجامعة حلوان يواصل فعاليات الموسم الثقافي

تتواصل فعاليات الموسم الثقافي الأول لمركز تعليم التراث التابع لجامعة حلوان، والذي يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتديره الدكتور رشا مطاوع مدير المركز.وتستهدف الفعاليات التعريف بالتراث الحضاري المصري بنوعيه المادي واللامادي ورفع الوعي لدى المواطنين للحفاظ عليه باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية.وتضمنت فعاليات الموسم الثقافي الأول، سلسلة من الندوات وورش العمل والمحاضرات والتي شارك فيها قامات أكاديمية متخصصة في مجالات الدراسات التراثية والمتحفية من مصر وألمانيا.وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان رائدة في هذا المجال لأنها أول جامعة حكومية تقدم الدراسات التراثية والمتحفية في برامجها الأكاديمية، وحاليا لديها القسم الأكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر، وتهدف لعقد ندوات وورش عمل عن السياحة والتراث والمتاحف بهدف التواصل الثقافي والفكري لتقديم رسالة فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذلك إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال.وأشاد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب بأنشطة مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي في مجال التراث والمتاحف، مؤكدًا أهمية هذه الندوات والورش والفعاليات التي من شأنها التعريف بالتراث وسبل المحافظة عليه.وافتتحت فعاليات الأسبوع الثاني بورشة عمل عن إعداد ورسم خرائط التراث الثقافي كأحد الوسائل المتطورة لتوثيق التراث بمختلف أنماطه حيث أطلقت من خلالها الدكتورة رشا مطاوع مدير المركز مبادرة مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان لبناء خرائط للتراث الثقافي المصري، بدءًا من محافظة القاهرة، وتحديدًا مدينة حلوان، لتكون نواة مشروع طموح لبناء خريطة لتراث مصر الثقافي.وأشارت إلى أن رسم الخرائط الثقافية يعد مجالًا متطورًا متعدد التخصصات يجمع بين البحث والممارسة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتخطيط الثقافي والحضري ويتعلق بمفاهيم الفضاء الثقافي والمكان والهوية.ويهدف مركز جامعة حلوان من خلال المبادرة إلى إشراك المجتمعات المحلية في تحديد ووصف وتقديم الأماكن والقيم التي تعتبرها مهمة من خلال ملء نموذج إلكتروني حول "الأماكن الهامة" الخاصة بهم والتي يمكنهم بواسطته المشاركة في تحديد القيمة التاريخية بالإضافة إلى القيمة الاجتماعية والروحية للأماكن، وفي توصيل ومشاركة تاريخها الشفوي والقصص الشعبية وذكريات المجتمع من خلال تحميلها على موقع Cult-HeEd الإلكتروني.حاضر في الورشة كل من الدكتورة الكسندرا سكودزون من جامعة براندنبرج للتكنولوجيا بألمانيا والمهندسة شيماء شاهين والمهندسة مني موسي بالنيابة عن فريق العمل البحثي القائم بمشروع خريطة حلوان التراثية.كما تخلل الأسبوع الثقافي ورش عمل ومحاضرات للأثرية المعروفة دكتوره فاطمة كشك، عن تأثير التراث المصري القديم على واقع الشخصية المصرية المعاصرة.وتحدثت عن مبادرة المكان والناس التي أطلقتها لتعزيز المشاركة المجتمعية في المحافظة على التراث الثقافى، وذلك وسط حضور لافت من جنسيات مختلفة من مصر وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، وقد تزامن ذلك مع اختيارها في قائمة الشخصيات النسائية الأكثر تأثيرا في المجتمع المصري لعام 2021 بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.