الاحتلال يعتقل موظفا في الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، رئيس قسم الوعظ والارشاد في الأقصى، خالد رياض العيساوي.وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت العيساوي، لحظة خروجه من باب السلسلة، عقب الانتهاء من الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.وأحيا عشرات الالاف من أبناء فلسطين، اليوم، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، في احتفال ديني مركزي في المسجد القبلي نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.