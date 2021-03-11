مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

شب حريق هائل فى مصنع للملابس فى مدينة العبور، ما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان فى محاولة للسيطرة على النيران، وتم نقل الجثث وإخراج المصابين ونقلهم إلى مستشفيات فى العبور والقاهرة والشرقية، وتم تحرير محضر وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي للمكان لفحص الحريق لمعرفة أسبابه وحصر التلفيات والخسائر والتصريح بدفن الجثث.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق هائل فى مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.انتقل العميدان عمرو حرب مدير الحماية المدينة، وخالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتمت الاستعانة بـ25 سيارة إطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقية و4 حزانات استراتيجى "من القاهرة والقليوبية والإدارة العامة للحماية المدنية".وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين.وبالمعاينة تبين أن المصنع يقع على مساحة 2000 متر ومكون من دور أرضى ملك أبوالسعود أحمد فهمى، ويعمل فى إنتاج الملابس الجاهزة، وتم نقل جميع المصابين والمتوفين للمستشفيات المختصة فى القاهرة والقليوبية والشرقية.من جانبه قال أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، إن المصنع لا يتبع الجهاز وإنما يتبع المنطقة الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية هي المسئولة عن إعطاء التراخيص لمثل هذا النوع من المصانع، وكذا المشرفة على الاشتراطات الخاصة بها.وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائى بالعبور إلى مكان الحريق لفحص المكان وحصر التلفيات والخسائر، ومعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى اندلاع النيران، وطلبت النيابة ملف المصنع عما إذا كان مرخصًا من عدمه.