إحصائية: حركة السفر تتراجع بمطارات أوروبا بسبب جائحة كورونا

كشفت هيئة مطارات فرابورت Fraport في أحدث تقرير لها والخاص بالحركة الجوية في مطارات أوروبا عن شهر فبراير 2021، حيث شهدت انخفاضا جديدا بسبب انتشار فيروس كورونا وتخوف المواطنين من الانتقال عبر المطارات.وأشار التقرير إلى أن مطار فرانكفورت الدولي FRA شهد خلال شهر فبراير الماضي خدم مطار فرانكفورت (وصول ومغادرة وترانزيت) 681845 راكب – بنسبة انخفاض قدرها -84.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. حركة الركاب المتراكمة خلال شهري يناير وفبراير معا تراجعت بنسبة -82.6% على أساس سنوي، ولا يزال الطلب منخفض نتيجة للقيود السفر المستمرة وسط جائحة Covid-19.في المقابل، ارتفع معدل نقل البضائع (الشحن الجوي + البريد الجوي) بنسبة +21.7% إلى 180725 طن متري على الرغم من استمرار نقص القدرات من الشحنات الإضافية في بطن طائرات الركاب. وبفضل هذا النمو القوي، سجل مطار فرانكفورت أعلى شهر شحن في فبراير على الإطلاق.وبالنسبة لحركة الطائرات فقد انخفضت بنسبة -69% لتصل إلى 11122 إقلاع وهبوط، في حين تقلصت أوزان الإقلاع القصوى المتراكمة (MTOWs) بنسبة -56.7% لتصل إلى 961684 طن متري على أساس سنوي.في شهر فبرايربلغ عامل تحميل المقاعد 48.9% مقارنة بـ 70.5% في نفس الشهر من العام السابق.كانت حصة الجسم العريض (Widebody share) 48% (كانت في نفس الشهر من العام الماضي 21.6%).كان حاصل "عدد الركاب لكل رحلة ركاب (منتظمة وشارتر)" 90.6 (الشهر السابق 130.6).بلغت نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات 71.5% بانخفاض بنسبة 8.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.وأكد التقرير أن مجموعة مطارات فرابورت على مستوى العالم سجلت نتائج متباينة لشهر فبراير 2021، حيث يعتمد أداء حركة المرور إلى حد كبير على حالة الوباء في المنطقة المعنية، حيث سجلت جميع مطارات المجموعة في جميع أنحاء العالم - باستثناء مطار Xi’an في الصين - انخفاضا في حركة المرور مقارنة بشهر فبراير 2020.ففي سلوفينيا، شهد مطار ليوبليانا (LJU) انخفاضا في حركة المرور بنسبة -93.1% على أساس سنوي إلى 5534 مسافر خلال شهر فبراير 2021.المطاران البرازيليون فورتاليزا (FOR) وبورتو أليغري (POA) سجلا حركة مرور مجمعة بلغت 553336 راكب، بانخفاض -54.6%.مطار ليما في بيرو (LIM) سجل أيضا انخفاضا بنسبة -83.9% حيث بلغ عدد مستخدميه من الركاب 320850 راكبا.المطارات اليونانية التي تحت إدارة فرابورت وعددها 14 مطار إقليمي باليونان سجلت جميعا نسبة تراجع في عدد الركاب قدرها -84.1%، حيث استخدمها عدد 93813 مسافر في شهر فبراير الماضي.مطاري توين ستار في بورغاس (BOJ) وفارنا (VAR) في بلغاريا على ساحل البحر الأسود البلغاري سجلا معا 16914 راكب بنسبة انخفاض قرها -77.6% عن نفس الشهر من العام الماضي.مطار أنطاليا (AYT) في تركيا سجل أيضا نسبة انخفاض في عدد الركاب قدرها -64.8% حيث بلغ عدد مستخدميه من الركاب 292690 راكبا.مطار بولكوفو (LED) في سانت بطرسبرج بروسيا استخدمه خلال الشهر 716739 راكب بنسبة انخفاض قدرها -38.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.مطار شيان Xi’an (XIY) في الصين هو مطار المجموعة الوحيد الذي سجل نموا في حركة الركاب، حيث انتعشت حركة المرور فيه بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير الماضي والتي ارتفعت بنسبة +272.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي واستخدمه أكثر من 1.7 مليون مسافر.وأكد الدكتور سعيد البطوطي عضو مفوضية السفر الأوروبية أن حركة مرور VFR (الزوار من الأصدقاء والأقارب) تدعم الطلب حاليًا من خلال الأداء فوق المتوسط لمناطق المرور في جنوب وجنوب شرق أوروبا (بلغاريا ورومانيا وتركيا). تظهر النتائج المذهلة من اليونان ومالطا وجزر الكناري أيضًا أنه على الرغم من جميع قيود السفر، لا يزال هناك مستوى منخفض من الطلب الأساسي في حركة السياحة. خارج أوروبا، كان أداء الوجهات الشتوية التقليدية (منطقة البحر الكاريبي والمكسيك وجزر المالديف وناميبيا) أفضل أيضًا. على الرغم من أن حركة المرور العابرة للقارات حققت أفضل نتيجة تقريبًا، إلا أن الأسواق ذات الحجم الأكبر في أمريكا الشمالية والشرق الأقصى (-86.8% و-85.5% على التوالي) تخلفت عن الاتجاه العام.في فبراير تراجعت حركة المرور مع جميع الدول الأوروبية بشكل حاد مرة أخرى وقد واصلت إيطاليا والمملكة المتحدة بتسجيل أعلى انخفاضات مطلقة.كان أداء ألبانيا وقبرص أفضل حيث تراجعت جميع المقاصد الأخرى بنسبة تزيد عن -50%. وتراجعت حركة الركاب العابرة للقارات بنسبة -64.8% إلى 2619 رحلة في فبراير. وهذا يعني أن حركة المرور العابرة للقارات لم تفقد الكثير مثل المناطق الأخرى، ولكن للمرة الأولى منذ مايو كان هناك انخفاض مقارنة بالشهر السابق (أيضا في متوسط القيم اليومية)، ومع ذلك تم الوصول إلى مستوى ديسمبر في اليوم.مقارنة بشهر (يناير) انخفضت حركة المرور مع مناطق أمريكا وآسيا وكذلك إفريقيا. كان التراجع مع جنوب وشمال أفريقيا وكذلك لبنان وهونج كونج والصين أعلى من المتوسط، بينما زادت الحركة بشكل ملحوظ مع إسرائيل.