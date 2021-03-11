2997 إصابة و22 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس عن تسجيل 2997 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 484 ألفا و916 حالة، تعافي منهم 450 ألفا و862 حالة بينما توفى 8798 حالة.وأوضح البيان، أنه يتواجد في المستشفيات 1596 حالة منهم 329 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تلقى لقاح كورونا 860 ألفا و142 حالة.وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي، بورغنلاند 134 وكارينثيا 175 والنمسا السفلى 651 والنمسا العليا 448 وسالزبورغ 254 وستيريا 317 وتيرول 218 وفورارلبرغ 50 وأخيرا العاصمة فيينا 750 حالة.