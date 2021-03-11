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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج 10 آلاف مواطن ضمن 6 قوافل طبية بالمنيا

الخميس 11/مارس/2021 - 01:01 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، نفذت 6 قوافل طبية وعلاجية خلال فبراير الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض المحافظ جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال القوافل الطبية خلال فبراير الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10059 حالة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل تم تنفيذها بعدد من القرى الاكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، لافتًا الى انها شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء تحاليل مختلفة لـ611 حالة وعمل موجات صوتية لـ 363 حالة و98 حالة رسم قلب وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ834 متردد وتحويل 171 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 512 مترددا.

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