فوز التعليم الفنى بكفرالشيخ بدرع أفضل إنتاج تعليم إلكترونى

كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم، فريق وحدة التعليم الإلكترونى والمعامل الافتراضية بالتعليم الفنى بمناسبة فوز الوحدة بدرع أفضل إنتاج تعليمى إلكترونى لطلاب التعليم الفنى مواكبة لجائحة كورونا وخدمة تعليمية لهم فى جميع التخصصات.شمل التكريم المهندس محمد السبكى مدير عام التعليم الفنى والمهندس حسانين ابراهيم حسانين مدير التعليم الصناعى ود فريال ابراهيم الدسوقي رئيس وحدة.التعليم الإلكترونى والمعامل الافتراضية والمهندس، وكذلك حسام فوزى عبد الرؤوف موجه عام الحاسب الآلى ود أمانى محمد عباس وعضو التعليم. الإلكترونى بالمديرية ونيفين عبد الوهاب الشامل عضو التعليم الالكترونى.يذكر ان التصفية تمت بإشراف الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم عن بعد بقطاع التعليم الفنى