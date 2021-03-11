عمان تُهنئ رئيس الحكومة الليبية بمنح الثقة من مجلس النواب

ﺑﻌﺚ سلطان عمان ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ هيثم بن طارق، ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إلى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ منحه الثقة من مجلس النواب.وأعرب السلطان هيثم في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لرئيس الوزراء الليبي بالتوفيق والنجاح لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الاستقرار والتقدم والرخاء.