مسؤول إيطالي: أولوية الحكومة احتواء وباء كورونا ودعم الانتعاش الاقتصادي

أكد وزير العمل الإيطالي أندريا أورلاندو، إن الأولوية التي تضعتها الحكومة أمامها، هي احتواء وباء "كوفيد-19" وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.وقال أورلاندو - في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإايطالية - "أول شيء يجب القيام به هو تحديد الأهداف والأولويات في مجال سياسات العمل، والتي تفرضها حالة الطوارئ الصحية"، مشيرًا إلى أنه يجب ضمان الاستدامة الاجتماعية لمرحلة التحول التي تشهدها إيطاليا، وكذلك كيف يمكن للعمال المشاركة في الخيارات المرتبطة بهذا الجانب.وشدد أورلاندو، على وجوب التفكير بشكل خاص في هذا الأمر، حيث ينبغي إشراك العمال في قرارات التحول الأساسية، مشيرًا إلى أن الشباب والنساء هم الذين دفعوا الثمن الأكبر جرّاء الأزمة الصحية الراهنة، موضحًا أن الفئة العمرية بين 14 و34 عامًا، على الرغم من أنها تمثل ربع العمالة النشطة في القطاع الخاص فقط، إلا أنه حوالي النصف تأثر من فقدان الوظائف.وشدد على ضرورة السعي بكل الوسائل الى تجنب خطر فقدان جيل كامل من هذا القطاع.