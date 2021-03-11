ممدوح النابي:«استرداد طه حسين» دفاعا عن الشيخ من الشك للريادة

صدر مؤخرًا عن دار نشر خطوط وظلال بعمان فى الأردن، كتاب للناقد المصري الدكتور ممدوح فرّاج النابي، بعنوان "استرداد طه حسين" يسعى إلى قراءة الفكر النقدي لعميد الأدب العربى، بعيدة عن المغالطات التي نُسبت إليه، وأيضًا يأتي محاولة للرد – بطريق غير مباشر – لمن أساءوا إلى شخصه، باعتباره بوقًا يردّد ما يُمليه عليه الغرب – من أساتذة تتلمذ عيلهم – كما يسعى - ضمن أحد أهدافه - إلى إثبات ريادات طه حسين الفكرية، في اتباع المناهج العلمية الحديثة واعتبارها آلية منهجة يتبعها الدارس في تناول الظواهر الأدبية.ويشير المؤلف في مقدمة كتابه التي عنونها بـ "الشيخ المستنير" إلى أن طه حسين (1989- 1973) يمثّل حالة فريدة وخاصّة في الفكر والإبداع، فهو معجزة فريدة وخالدة أيضًا، وعبقرية فكريّة وأدبيّة معاصرة بلا جدال، كما وصفه الدكتور محمد الدسوقي؛ لما أثارته كتاباته على تعدّدها – وتحديدًا النقديّة والفكريّة - من أفكار كان لها السّبق والريادة في تناول قضايا – على المستوى النقدي والفكري - إشكاليّة لم يكن من السّهل - مجرد - الاقتراب منها، أو حتى إثارتها بالسؤال لا بتقويضها وتفكيكها كما فعل، هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ لما خلفته – هذه الأفكار - من هزات للثوابت بدعوتها إلى العقلانيّة، وعدم الركون إلى الموروث والمسلّم به. فأثار الكثير من الجدل سواء على مستوى شخصيته، أو على مستوى كتاباته، التي كانت تثويرًا وخرقًا للسائد، وكسرًا للجمود والتحجّر.وبسبب هذه الأفكار وخروجها عن النّسق السائد أو الرائج، تمّ اصطياده من قبل رجال الدين إلى الفخاخ التي نُصبت له، بل يمكننا القول بأنه - على امتداد حياته - لم يهنأ قطّ بسبب مُلّاك الحقيقة المطلقة، أو المتزمتين من ذوي الأصولية الدينيّة، أو أصحاب الفكر الأُحاديّ المغلق بتعبير "حنّة أرندت" الذي يحكم على الواقع وهو خارجه، ويكتفي بذاته ولا يعترف بغيره.يتضمن الكتاب ثلاث أقسام، الأول يحمل عنوان "دفاعًا عن العميد"و يحتوي على موضوعات: أصول الشك عند طه حسين، ورأى فيه المؤلف أنه كان سبّاقًا عن غيره في الشك في الشعر الجاهلي، منذ مقالته عن الخنساء، وثانيًّا سعى لإعادة الاعتبار لكتاب في الشعر الجاهليوالقسم الثاني من الكتاب جاء بعنوان "العميد والريادة" وهو أيضًا يتناول ثلاثة موضوعات هي: الأول بعنوان "فتح آفاق المنهج العلمي"، ودرس فيه كيف فتح طه حسين بدراسته عن أبي العلاء المعري، والثاني جاء بعنوان "طه حسين في مواجهة تودوروف" وفيه وضع المؤلف الناقدين في مقارنة تجمع بينهما على قدر ما بينهما من تباين ظاهر،أما الموضوع الثالث فهو متصل ببحث طه حسين عن "استعمالات الضمير الغائب في القرآن"، وهو البحث الذي قدَّمه طه حسين في مؤتمر المستشرقين، وهو ما أعاد الهجوم مُجدّدًا على طه حسين.القسم الأخير، بعنوان "الوجه الآخر من العميد" قدم فيه المؤلف بعض وجوه العميد المتعدّدة، على نحو الناقد المــُعنِّف، والشيخ العاشق، والحاج طه. والغرض من هذا القسم هو تقديم صورة متكاملة لحدٍّ ما عن العميد، والكشف عن ملامح هذه الشخصية التي تجمع بين النقيضيْن في بعض جوانبها.جدير بالاشارة إلى انه صدر للمؤلف من قبل كتب: السيرة الذاتية النسائية، ورواية السيرة الذاتية، ونجيب محفوظ الذاكرة والنسيان، وجماليات النص الروائي، والقارئ العادي.