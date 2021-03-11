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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تقرر فتح المساجد مع استمرار تعليق صلاة الجمعة

الخميس 11/مارس/2021 - 01:02 م
البحرين
البحرين
نيفين أشرف
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قررت مملكة البحرين، فتح المساجد لأداء جميع الفروض اليومية اعتبارًا من اليوم الخميس 11 مارس، مع الاستمرار في تعليق صلاة الجمعة. وقالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالمملكة، إنه استنادًا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر فتح الجوامع والمساجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء اعتبارًا من اليوم الخميس، وبذلك تكون جميع الجوامع والمساجد مفتوحة لجميع الفروض اليومية مع الاستمرار في تعليق صلاة الجمعة.

وشددت وزارة العدل البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، على ضرورة الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الاحترازية المنوه عنها مسبقًا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، ومن أهمها عدم فتح أقسام الصلاة المخصصة للنساء وعدم دخول الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وإغلاق المرافق الصحية وغيرها من الضوابط المراعاة من الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن بشكل دوري وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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