انطلاق الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

انطلقت فعاليات الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية سوهاج، وذلك بمقر المطرانية، تحت رعاية وحضور الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبتشريف صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية.بدأت الرياضة بلقاء مع نيافة الأنبا توما حول ما هو موقف الكاهن أمام صليب المسيح، وألقى الأب الدكتور ميلاد صدقي محاضرة من خلال ثلاث من علامات الأزمنة جائحة كورونا، وزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق، وسنة القديس يوسف البتول، فمن مجمل المواقف الصعبة التي اجتاز فيها هذا البار الصامت، تبرز أبوّة روحية مسئولة تخاطب الأبوة الروحية، التي يمارسها كل كاهن فى رعيته اهتمامًا مثلما اهتم القديس البتول بابن ليس ابنه جسديًا.وفي ختام فعاليات الرياضة، قدم نيافة الأنبا توما بعض التوجيهات الرعوية، وتحديد بعض المسئوليات للفترة القادمة.