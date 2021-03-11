وزيرة البيئة: مركز الناصرية الوحيد الذي يستقبل جميع المخلفات الصناعية (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مركز الناصرية هو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يقوم باستقبال جميع المخلفات الصناعية والخطرة على مستوى 27 محافظة.وأضافت وزير البيئة أن المخلفات الطبية والرماد الناتج عن مخلفات فيروس كورونا المستجد، ومخلفات البترول، والصناعات، جميعها تندرج تحت مسمي المخلفات الخطرة، والتي يجب التعامل معها بطريقة علمية وآمنة، موضحة أن ما يتم إنجازه هو افتتاح خلايا جديدة لاستقبال المخلفات، ولكن الصعب الذي نواجهه هو كيفية إغلاق الخلايا الممتلئة، والذي يحتاج علمًا ودراسة، وعدم تواجد احتمالية للخطأ.وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخلية التي امتلأت تم إنشاؤها من الجانب الفنلندي منذ 15عامًا، وكانت من خلال منحة، واليوم الدولة ليس لديها المنحة أو التمويل الأجنبي، ولكن لدينا إصرار على إغلاق هذه الخلية بأيدي مصرية وبطريقة آمنة، وذلك سيتم بتمويل مصري كامل.وأشارت إلى أن تجربة مركز الناصرية للمخلفات الخطرة سوف تفتح خلايا أخري على مستوي محافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر.