«الزوجة ناشز».. حكايات من داخل البيوت انتهت عند أبواب محاكم الأسرة

• زوج يثبت نشوز زوجته لرفضها الإنجاب منه



• زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته لرفضها مساعدة شقيقته العروس



داخل محاكم الأسرة، العديد من القضايا، التي يقف العقل صامتًا من بشاعة المشاكل والخلافات الزوجية، وكيف تتحول الحياة الزوجية من مودة ورحمة، إلى صراعات لا تنتهى داخل محاكم الأسرة.وتستعرض "الدستور" قصصا لأبرز قضايا النشوز بمحاكم الأسرة بالقاهرة:تقدم زوج عشريني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى رقم ٥٧٣٣ لسنة ٢٠٢١ يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته بعد خلافات ومشاكل استمرت بينهم لمدة ستة أشهر.وقال "عمرو. م" فى عريضة دعواه: "لم أفتعل معها المشاكل يوما ما، والجميع يشهد لى بالصبر ومعالجة الأمور، لكن هى من سدت أمامي كل سبل التواصل وإيجاد حل".وتابع الزوج: "عشنا معا سنة ونصف تقريبا بعد قصة حب وزمالة فى العمل لأكثر من سنتين، وبعد الزواج كانت الخلافات والمشاكل الرئيسية بيننا لرفضها الذهاب للطبيب لمعرفة سبب تأخر الحمل، وبكل مرة أتحدث معها بهذا الأمر تقول شغلى ومستقبلي أهم، حاولت معها بكل الطرق بأن الأطفال زينة الحياة ولابد من الإنجاب لكنها رفضت تحمل مسؤولية طفل، وبرغم ذلك أوهمتنى بأن تأخير الحمل ليس بإرادتها".وأضاف: "بعد سنة ونصف من الخداع اكتشفت كذبها وأنها ذهبت لطبيبة أول الزواج مباشرا وقامت بتركيب وسيلة لمنع الحمل فجن جنونى عليها وانهلت عليها بالضرب وقمت بطردها من منزل الزوجية، ومنذ ذلك الوقت وفشلت في إيجاد أى حلول ودية معها نهائيا، ورفضت الرجوع لمنزل الزوجية واتهمتنى بالهمجية".تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بالقاهرة لرفع دعوى رقم "٢٨١١" لسنة ٢٠٢١ طالب فيها بإثبات نشوز زوجته بعد خلافات نشبت بينهم وانتهت بتركها منزل الزوجية لاعتراضها على مساعدة شقيقتى فى زواجها.وقال "حمدى. م" فى دعواه: "لدى خمس شقيقات تزوجن جميعا إلا واحدة فقط، وبرغم عدم مساعدة والدي في زواجات شقيقاتي، لانشغالي فى ديون زواجى إلا أنهم لم يطلبوا منى مرة واحدة المساعدة، وعندما علمت زوجتي بشرائي شاشة لشقيقتي فى جهازها، توجهت وتشاجرت معهم واتهمتهم باستغلالي، مما دفع والدي لإعطائها الشاشة وطلب منها عدم الحضور لمحل سكنهم مرة أخرى".وتابع الزوج: "عندما علمت بما فعلته زوجتى حاولت أتمالك أعصابي بكل الطرق حفاظا على البيت والأسرة، وتحدثت معها بكل هدوء وطلبت منها إرجاع الشاشة وإعطائها لشقيقتى بنفس راضية، لكنها رفضت وهددتنى بترك للمنزل، فاتصلت بشقيقتى وأخبرتها باتفاقى على شراء المطبخ لها وشاشة أكبر وبعض من الأجهزة الكهربائية، فجن جنون زوجتى، وقامت بسبي أنا وأهلى بأبشع الألفاظ وتركت المنزل وغادرت ورفضت العودة إلا بشرط أخذ ثمن ما دفعته لشقيقتى من والدى".