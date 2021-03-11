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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين يُعلن تفاصيل مناقصيتن لتنفيذ محطات وخطوط مياه بأسيوط

الخميس 11/مارس/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثالثة المتخصصة في تشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحيليه والرفع والمعالجة، وذلك لتنفيذ مناقصتين أحدهما تشمل تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري للكتلة على مساحة 3الاف فدان، بينما تشمل المناقصى الثانية تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري للتوسعات الجنوبية الشرقية علي مساحة 3500 فدان بمدينة أسيوط الجديد إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين أن يتم الحصول على كراسة الكراسة الشروط نظير سداد مبلغ 299 لكل مناقصة على حده بمقر الجهاز، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، وذلك لكل مناقصة على حده.

وأضاف المصري لتشييد والبناء، أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي المناقصة بقيمة 90 ألف جنيه، بينما يصل قيمة التأمين للمناقصة الثانية نحو 80 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده، بينما تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولي يوم الأحد 4 أبريل، والمناقصة الثانية يوم الإثنين 5 أبريل.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الاولى يوم الثلاثاء 13 أبريل، والمنقصة الثانية يوم الأربعاء 14 أبريل، على أن يتم إخطار المقبولين فينًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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