الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع العبور

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلي الدعم المقدم من محافظة الشرقية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولات السيطرة على النيران.وكان حريقا هائلا قد نشب داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنا بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.