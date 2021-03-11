التضامن: إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لـ500 ألف مستفيد من «كرامة»

قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، إنه يتم صرف دعم نقدى شهرى «كرامة» لنحو مليون و100 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن هناك 500 ألف شخص من ذوي الهمم، يستفيدون من برنامج كرامة.وأكد فى تصريحات للدستور، أنه تم إصدار بطاقات خدمات متكاملة لـ500 ألف شخص مستفيد من برنامج كرامة، مشيرا إلى إصدار نحو 130 ألف بطاقة قريبا.وأوضح مدير الإدارة العامة للتأهيل، أنه يتم التعاقد مع إحدى الشركات لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل.