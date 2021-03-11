وزير التعليم: امتحان تجريبي للثانوية العامة في أبريل ويونيو

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مخاوف أولياء أمور الصف الثالث الثانوي، ومطالبهم بامتحان تجريبي قبل الامتحان النهائي للثانوية العامة.وأكد الوزير، أن الوزارة أعلنت عن عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام في أبريل ويونيو القادمين، وذلك قبل الامتحان النهائي لشهادة اتمام الثانوية العامة المقرر عقده في يوليو المقبل.جاء ذلك ردًا على رسالة أحد أولياء الأمور، بجروب أولياء أمور أباء مصر، عبر تطبيق الواتس آب، وجاء نص الرسالة: "بدأ العد التنازلي على موعد إتمام شهادة الثانوية العامة وأعلم أنكم أحرص الناس على نجاح التجربة لذلك بكل الصدق والإخلاص أضع حال أولادنا بين يديكم.. لا يخفى عليكم الوزير أن أولادنا مفقتدين أهم عنصر في العملية التعليمية وهو التفاعل بينهم وبين المعلم وذلك نظرا لظروف فيروس كورونا ولا يوجد لهم مصدر محدد للتدريب وأسئلة بنك المعرفة بعضها ب Dialects مختلفة ويحتاج لمساعدة معلم اقول أبنائك أصابهم الإحباط بسبب صعوبة الأسئلة التي يتبارى فيها المعلمون وواضعى الكتب الخارجية، لذلك أناشدكم بسرعة وضع نماذج استرشادية تحاكى أسئلة آخر العام لتدريب الطلاب وغرس الثقة فى أنفسهم لاستكمال العام الدراسى بنجاح... وهذا حق أصيل للطلاب ودور أساسى للوزارة".وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن تأمين لجان الثانوية العامة يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة، موضحا أن تصميم الحلول التقنية في الثانوية يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.وأوضح وزير التعليم، أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة (لحوالي ٦٥٠ ألف طالب) قرابة المليار جنيه مصري، لافتا إلى أنه ليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة.