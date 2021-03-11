عزوف كبار السن بالمنوفية عن تلقي لقاح كورونا خلال اليومين السابقين

صرح مصدر طبي، بمديرية الشئون الصحية في المنوفية، عن عزوف المواطنين من فئات كبار السن خلال اليومين السابقين، لتلقي لقاح كورونا، بمركز اللقاح المتواجد في مستشفى حميات منوف، وذلك لتطعيم بلقاح الفيروس.وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل"الدستور " وقوف العدد الإجمالي لمتلقي اللقاح من فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عند الرقم 113، وأن الفرق الطبية المختصة بالتطعيمات متواجده في أماكنها بالمركز، في انتظار تواجد أي من المواطنين المسجلين على سيستم الوزارة، والذين يتم إبلاغهم برسالة، للتوجه إلى المركز لتلقي اللقاح.وكان قد حدد الدكتور أنور محفوظ مدير مستشفى الحميات بمنوف، 13 فئة ممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منهم أصحاب أمراض حساسية المناعة والدم مثل الذئبة الحمراء يشملون من يكون له تاريخ إصابة بـ«كوفيد 19» شديد، أدى إلى الدخول للمستشفى، وفي حال الإصابة دون أعراض أو خفيفة يجب الانتظار لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصابة، حتى يكون بالإمكان أخذ التطعيم.والفئة الثانية فهي الحامل أو مرضع عمر الطفل أقل من 6 أشهر، أو من تخطط للحمل خلال الـ3 شهور القادمة،، من لديهم حساسية شديدة من أي تطعيم أو دواء أو أطعمة أو أشياء أخرى، أصحاب أمراض الأعصاب والصرع والتشنجات، من يعانون من أمراض مناعية، مثال نقص المناعة.واستكمل محفوظ الفئات وذكر من يعانون من مرض ضغط الدم المرتفع غير المنتظم، والذين يعانون من مرض السكر غير المنتظم، وكذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.وأوضح مدير حميات منوف، أن من بين تلك الفئات استخدام أي أدوية أو إبر مثبطة للمناعة مثل إبرون، والكورت يي، ومن يعانون من أمراض الأورام والسرطانات، مرضى الدم، مثال أمراض السيولة والتخثر، أو من يعانون من أمراض قلب شديدة، ومن حصل أو أخذ أية تطعيم قريبا مثل تطعيم الإنفلونزا.