تنشيط الترصد الإيجابي لحالات اشتباه إنفلونزا الطيور في كفر الشيخ

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية بديوان المديرية لمتابعة سير العمل داخل المنظومة الصحية.وتناول الإجتماع عدة موضوعات منها تنشيط الترصد الإيجابى لحالات اشتباه إنفلونزا الطيور من خلال نشر تعريف الحالة، وذلك نظرا لظهور حالات إيجابية من نوع H5N8 فى روسيا.كما تناول أيضا الاستعداد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر بدءها يوم 28 من الشهر الحالى، وطالبت مديرى الإدارات بضرورة بذل الجهد والتعاون والتنسيق فيما بين الإدارات وبعضها لمواجهة التحديات وتذليل كل العقبات.