الكرملين: لا محادثات عن إجراء اتصال جديد بين بوتين وبايدن





وشدد بيسكوف، في تصريحه، على أن اتصالات العمل مع الإدارة الأمريكية حاليا ليست سهلة، حيث توجد خلافات حرجة كثيرة للغاية.



أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن محادثات حول إجراء اتصالات جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردا على سؤال في بهذا الشأن: "حتى الآن لا توجد محادثات حول هذا الموضوع".وأضاف: "تجري بالطبع اتصالات بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية، وهي ليست بسيطة"، مشيرا إلى أن المهم أن هذه الاتصالات موجودة.