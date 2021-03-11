بعد قرار البرلمان.. أهمية تدريس الغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

قال خالد راضي المالكي، معلم لغة فرنسية بإدارة السيدة زينب التعليمية أن اللغه الفرنسية جميلة ومن يريد أن يدرسها هو بالفعل يحبها ولكن تدريسها بالجامعه ليس بكافٍ ليكون خريجوها علي قدر كافي من النطق والتحدث بالطريقة الفرنسية علي سبيل المثال كليات الآداب بالاقاليم تقبل في قسم اللغة الفرنسية من يحصل على الدرجة النهائية أو اعلي درجة من المتقدمين في اللغة الفرنسية في المرحله الثانوية وعند دخوله القسم يبدأ بدراسة الآداب والحضارة والتاريخ الفرنسي ولا يتطرق الدراسة في القسم علي كيفيه نطق وتحدث وممارسة اللغة بشكل محترف وتنتهي الدراسة في القسم علي هذا النحو فيتجه بعد ذلك للتدريس وتكون قدرته على التدريس جيدة وتذداد المهارة شيئا فشيئا ويصبح مدرس كفؤ في التدريس المادة فحسب.وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور»: لكن جودة النطق والتحدث بطلاقة ليست بالجيدة ولكن يلجأ البعض للمركز الثقافي الفرنسي لأخذ دورات ويصبح مستواه رائع ولكن الدراسة في المركز الثقافي الفرنسي مكلفة جدًا ولا تتناسب مع دخل المدرس من راتبه الحكومي فبالتالي يعزف الكثيرون عن اخذ دورات في المركز الثقافي.واستكمل: لذلك اقترح ان يكون هناك شراكة بين الحكومة الفرنسية ممثله في السفارة الفرنسية بالقاهرة ووزارة التربية والتعليم المصرية بعمل منح مجانية في المركز الثقافي الفرنسي لمعلمين اللغة الفرنسية.وكانت قد عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعًا لها، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على اتفاقية الشراكة، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديمسبر 2020.ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكاله الفرنسية للتنمية والشريك الفني ( شريك يتم اختيارة لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفني إلى الحكومة المصرية من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذي يأتي في مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية – بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها “وُوفق على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية”.