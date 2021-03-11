الصومال وإيطاليا يوقعان اتفاقية «الإعفاء من الديون»

وقعت الحكومة الفيدرالية الصومالية اليوم الخميس، اتفاقية الإعفاء من الديون مع نظيرتها الإيطالية، وذلك في إطار إتفاقيات الدول المنضمة لنادي باريس والتي بموجبها تم إعفاء الصومال من 1.4 مليار العام الماضي.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الصومالي وزير المالية عبدالرحمن دوعالي بيلي، وعن الجانب الإيطالي سفيرها لدى مقديشيو البيرتو فيكي.وأعرب بيلي عن شكره وتقديره للحكومة الإيطالية على دعمهم الثابت للشعب الصومالي.