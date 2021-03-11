«لقاء الجمهورية» اللبناني يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ إصلاحية

دعا "لقاء الجمهورية" اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) إلى تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتستعيد ثقة المواطن اللبناني في السلطة السياسية، على نحو تنتفي معه مبررات وضع الجيش في مواجهة الشعب خلال الاحتجاجات وبما يعيد الاعتبار إلى العملة الوطنية.وأكد أعضاء لقاء الجمهورية في ختام اجتماعه اليوم أن المؤسسة العسكرية هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني الذي يتعرض لضغوط عديدة والانعكاسات السلبية للسياسات الخاطئة التي أدت إلى تدهور اجتماعي واقتصادي وصحي غير مسبوق في تاريخ البلاد.وحذر لقاء الجمهورية من خطورة الاستمرار في "السياسات الشعبوية قصير النظر" بدلا من السعي الجاد إلى تشكيل حكومة إنقاذ تأخذ على عاتقها إجراء الإصلاحات الأساسية والاقتصادية والمالية قبل فوات الأوان.وأشار إلى أهمية إقرار استراتيجية دفاعية في لبنان تضع حدا لأي سلاح خارج إطار شرعية الدولة، وتعطي القوى الأمنية حصرية استعمال السلاح، سواء في الداخل أم في مواجهة أعداء لبنان أيا كانوا.