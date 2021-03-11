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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأحد.. صحة المنيا تطلق حملة «حقك تنظمي»

الخميس 11/مارس/2021 - 12:41 م
حقك تنظمي
حقك تنظمي
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم الخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة، ضمن أعمال مبادرة "أيامنا أحلى" بهدف الحد من الزيادة السكانية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين مما يؤدي إلى حدوث مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، والعمل على رفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأوضح الدكتور أحمد صادق مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، مشيرًا إلى أن الحملة ستكون على مستوى الإدارات الصحية على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، بمراكز سمالوط وبنى مزار والعدوة وملوى وديرمواس، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 من مارس الجاري، بمراكز المنيا وأبو قرقاص ومطاى ومغاغة.

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