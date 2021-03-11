الأحد.. صحة المنيا تطلق حملة «حقك تنظمي»
الخميس 11/مارس/2021 - 12:41 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم الخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة، ضمن أعمال مبادرة "أيامنا أحلى" بهدف الحد من الزيادة السكانية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين مما يؤدي إلى حدوث مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، والعمل على رفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
وأوضح الدكتور أحمد صادق مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، مشيرًا إلى أن الحملة ستكون على مستوى الإدارات الصحية على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، بمراكز سمالوط وبنى مزار والعدوة وملوى وديرمواس، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 من مارس الجاري، بمراكز المنيا وأبو قرقاص ومطاى ومغاغة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين مما يؤدي إلى حدوث مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، والعمل على رفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
وأوضح الدكتور أحمد صادق مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، مشيرًا إلى أن الحملة ستكون على مستوى الإدارات الصحية على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خلال الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري، بمراكز سمالوط وبنى مزار والعدوة وملوى وديرمواس، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 من مارس الجاري، بمراكز المنيا وأبو قرقاص ومطاى ومغاغة.