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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إندونيسيا تبحث عودة الحركة السياحية بين البلدين

الخميس 11/مارس/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نظمت سفارة إندونيسيا بالقاهرة اجتماعا مع شركات السياحة فى إحدى الفنادق بالإسكندرية، لبحث عودة وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين، وحضر اللقاء ممثلي شركات السياحة السكندرية.

وقال سفير إندونيسيا لطفى رؤوف، تعتبر إندونيسيا أكبر دولة ارخبيلية فى العالم، تضم أكثر من ١٧ ألف جزيرة وسكانها أكثر من ٢٧٠ مليون نسمة ٨٥% منهم مسلمين، لافتا أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين مصر وإندونيسيا.

وأكد أن السفارة على أتم الاستعداد لدعم النشاط السياحى بين البلدين وتقوية العلاقة السياحية بين إندونيسيا ومصر خاصة مدينة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، مثمنًا دور شركات السياحة المصرية فى دعم السياحة بين البلدين.

وقال مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، محمد سعد، إن إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية حول العالم، وتجمعنا بها علاقات قوية ممتدة منذ عشرات السنين، مضيفا أن هذا اللقاء يعتبر خطوة هامة للخروج من الأزمة السياحية العالمية التى خلفها وباء كورونا خاصة أن مصر وإندونيسيا تحملان ختم السياحة الآمن الممنوح من قبل مجلس السفر والسياحة العالمى، بناءً على ما تم اتخاذه من تدابير فى كلتي البلدين مما يمكننا من العمل على زيادة الحركة السياحية بينهما، منوها أن الإسكندرية طالما كانت مقصدًا سياحيًا مميزًا يضم العديد من مقومات الجذب الطبيعية والأثرية الهامة.

كما قام المستشار الإعلامي والثقافى فى سفارة إندونيسيا محمد عارف رمضان، باستعراض التطورات الخاصة بالحركة السياحية الإندونيسية فى ظل جائحة كورونا وسياسة الحكومة الإندونيسية فى تطبيق الإجراءات الوقائية، استعدادًا لعودة حركة السياحة الدولية.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين السفير الإندونيسى ومدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية.

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