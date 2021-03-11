اليمن والهند يبحثان سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي

بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني، الدكتور منصور بجاش، مع سفير الهند سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين، وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء الجهود الدولية لإحلال السلام.جاء ذلك خلال لقائهما، عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مشيرا إلى استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني، وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب التي تضم أكثر من مليوني نازح، مؤكدًا حرص الحكومة على إنهاء هذه المعاناة ومواصلة الانخراط البناء مع الجهود المبذولة للتوصل إلى سلام شامل ومستدام.وأشاد بجاش بموقف الهند الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية، ودعمها لجهود عملية السلام في اليمن، مثمنًا التسهيلات التي تقدمها السفارة الهندية في جيبوتي، والمتعلقة بمنح التأشيرات اللازمة للمواطنين اليمنيين، خصوصًا المرضى والجرحى والطلاب.من جهته، أكد السفير الهندي موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، معربًا عن تطلعه إلى إحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن، لافتًا إلى استمرار تقديم التسهيلات المقدمة للرعايا اليمنيين.