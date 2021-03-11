مصرفي يُحذر المواطنين من جماعة توظيف الأموال

كشف الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح لـ"الدستور"، أن ظهور جماعة توظيف الأموال بدأت في الانتشار السريع نتيجة تدني سعر الفائدة علي الودائع والشهادات بالبنوك، حيث تم تخفيض معدل الفائدة على الودائع والشهادات الإدخار، فبعد أن كانت الشهادة تمنح عائد 16% اليوم العائد11% أي بخسارة 4% ولجوء المواطنين إلى إدخار أموالهم مع جماعة توظيف الاموال طمعا في العائد الشهري المرتفع.ولفت إلى أن هناك مخاطر كبيرة عندما يلجأ المواطن لجماعة توظيف الأموال، والأضمن أن يودع أمواله في البنوك المعتمدة والتي تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي ليحمي مدخراته من الضياع؛ لأن جماعة توظيف الأموال ليس لها كيان أوشكل قانوني محدد.