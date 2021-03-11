جامعة كفر الشيخ تحقق أعلى نسبة استشهادات للأبحاث في تصنيف QS البريطاني

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحقيق الجامعة المركز الأول محليا والمركز 12 عربيا في نسبة استشهادات الأبحاث في تصنيف QS البريطاني لعام 2021م، حيث بلغت نسبة استشهادات الأبحاث 86.9%.لعام 2021م.وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أنه زاد عدد الأبحاث المقدمة من قبل جامعة كفر الشيخ من 639 بحث لعام "2019 " إلى 947 بحث لعام "2020".كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم وتحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة بتعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية والمعامل المركزية على النشر العلمي الدولي فى المجلات الدولية المفهرسة.